Nach Aus gegen Deutschland: Bonadei bleibt Nationaltrainer

Laurent Bonadei bleibt wohl trotz zweier verpasster Titelchancen Trainer der französischen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen. Der 55-Jährige wird das Amt bis zum Ende seines laufenden Vertrags und damit bis zur WM 2027 weiterführen. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine Quelle aus Kreisen des französischen Fußballverbandes (FFF).

Eine vorzeitige Trennung nach dem Halbfinal-Aus in der Nations League gegen Deutschland (0:1, 2:2) sei demnach nie Thema gewesen. Bonadei selbst hatte sich nach dem erneuten Scheitern gegen die DFB-Auswahl kämpferisch gegeben: "Ich habe einen Vertrag bis 2027, ich habe mich einem Projekt verpflichtet. Ich habe mein berufliches Gewissen dabei. Aber jeder Trainer steht unter Druck. Wir geben unser Bestes. Manchmal machen wir auch Fehler."

Im Sommer war Frankreich im Viertelfinale der Europameisterschaft trotz langer Überzahl ebenfalls an Deutschland gescheitert (5:6 i.E.). Dennoch genießt Bonadei wohl weiterhin das Vertrauen der Verbandsführung, Präsident Philippe Diallo hatte ihm bereits vor dem Nations-League-Rückspiel den Rücken gestärkt. Die Équipe Tricolore trifft am 28. November und 2. Dezember nun im Spiel um Platz drei auf Schweden. Ende Februar starten die Qualifikationsspiele für die WM 2027 in Brasilien.