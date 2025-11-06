TV: DFB-Frauen und Pokal-Achtelfinale in der ARD

Erst kämpfen die deutschen Fußballerinnen um den Titel in der Nations League, dann wollen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen ins Viertelfinale des DFB-Pokals: Am 2. Dezember überträgt die ARD gleich zwei sportliche Highlights im Doppelpack live. Zunächst läuft im Free-TV das Rückspiel in Madrid zwischen den DFB-Frauen und Weltmeister Spanien (18.30 Uhr). Im Anschluss zeigt der Sender das Pokal-Duell zwischen dem BVB und der Werkself (21.00 Uhr).

Neben der Begegnung in Dortmund werden zwei weitere Achtelfinals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Während die ARD am 3. Dezember auch das stimmungsvolle Duell zwischen dem Zweitligisten VfL Bochum und dem VfB Stuttgart zeigt (18.45 Uhr), überträgt das ZDF im Anschluss ab 20.45 Uhr die Partie des Rekordsiegers Bayern München bei Union Berlin. Alle acht Spiele des Pokals sind zudem beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.