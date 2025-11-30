Wadenbeinbruch im Training: Bonmati fällt lange aus

Schwerer Rückschlag für den FC Barcelona und die spanische Nationalmannschaft: Weltfußballerin Aitana Bonmati hat sich im Training mit Spanien am Sonntag einen Bruch des linken Wadenbeins zugezogen. Die dreimalige Ballon-d’Or-Gewinnerin fällt damit für mehrere Monate aus und verpasst auch das Rückspiel im Nations-League-Finale gegen Deutschland am Dienstag. Das bestätigte der spanische Verband am Abend.

Bonmati hatte die Einheit nach einem Sturz "mit Schmerzen beendet", wie der Verband mitteilte. Untersuchungen ergaben anschließend die Diagnose "Fraktur der linken Fibula". Laut katalanischen Medien beträgt die Ausfallzeit mindestens zwei Monate, bei einer notwendigen Operation könnte sich die Pause auf über drei Monate verlängern. Die 27-Jährige stand am Freitag noch beim 0:0 im Hinspiel gegen Deutschland auf dem Platz.

Für Barcelona bedeutet die Verletzung einen herben Verlust: Bonmati wird die Champions-League-Partien gegen Benfica und Paris FC im Dezember sowie die spanische Supercopa im Januar verpassen. Auch in der Liga muss der Tabellenführer, der aktuell sechs Punkte vor Real Sociedad liegt, vorerst ohne seine Spielmacherin auskommen. In der Königsklasse führt Barça die Gruppenphase gemeinsam mit Lyon an.