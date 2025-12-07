5:0 in Frankfurt: Bayern vorzeitig Herbstmeister

Die Fußballerinnen von Bayern München haben sich mit einer Machtdemonstration vorzeitig die Herbstmeisterschaft in der Bundesliga gesichert. Der Spitzenreiter setzte sich am Sonntag bei Eintracht Frankfurt ohne Probleme mit 5:0 (3:0) durch und feierte damit den wettbewerbsübergreifend elften Erfolg in Serie. In der Tabelle liegt der Titelverteidiger nun vor dem letzten Spieltag der Hinrunde sechs Punkte vor dem ersten Verfolger VfL Wolfsburg.

Geburtstagskind Klara Bühl (12.), Doppelpackerin Jovana Damnjanovic (45./48.), Pernille Harder (45.+2) und Alara (67.) sorgten für klare Verhältnisse am Main. Die SGE kassierte nach vier ungeschlagenen Ligaspielen in Folge wieder eine Niederlage und verpasste es, Bayer Leverkusen wieder vom vierten Tabellenplatz zu verdrängen.

Die Bayern übernahmen sofort die Spielkontrolle, setzten das Heimteam unter Druck. Nach einem schönen Pass von DFB-Teamkollegin Linda Dallmann traf Bühl an ihrem 25. Geburtstag durch die Beine von Frankfurts Torhüterin Lina Altenburg zur Führung. In der 24. Minute hatten die Münchnerinnen dann Glück, als Nicole Anyomi mit ihrem Kopfball an der Latte scheiterte. Doch die Bayern ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen, drängten weiter auf den nächsten Treffer - und belohnten sich noch vor der Pause mit einem Doppelschlag.

Trotz des klaren Vorsprungs drückte der Tabellenführer weiter auf das Gaspedal. Damnjanovic mit ihrem zweiten Treffer und Alara schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.