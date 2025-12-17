Ab Januar: SGS Essen holt Jaques als neue Cheftrainerin

Die Belgierin Heleen Jaques soll die SGS Essen vor dem Abstieg aus der Frauen-Bundesliga bewahren. Die 37-Jährige wird ab Januar neue Cheftrainerin des Tabellenzwölften, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Essen hatte sich im Oktober nach einem schwachen Saisonstart von Trainer Robert Augustin und dem Sportlichen Leiter Thomas Gerstner getrennt.

"Die SGS ist ein Club mit einer sehr familiären Identität. Das kurzfristige Ziel ist natürlich der Klassenerhalt, aber mittelfristig muss genau diese Identität des Vereins überall erkennbar sein - auf und neben dem Platz. Ich freue mich auch schon sehr auf die vielen lautstarken Fans im Stadion an der Hafenstraße", sagte Jaques. Sie wird ab Januar gemeinsam mit der bisherigen Interimstrainerin Jessica Wissmann sowie dem erweiterten Trainerteam das tägliche Training leiten. Jaques hatte zuletzt bis Oktober den belgischen Klub KAA Gent trainiert.

Die Essenerinnen zeigten zuletzt einen Aufwärtstrend und sind seit fünf Pflichtspielen (drei Siege) ungeschlagen. Der Puffer auf die Abstiegsränge beträgt jedoch nur zwei Zähler.