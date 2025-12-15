Acht Tore: Wildes Unentschieden in Manchester

Manchester United hat nach einem wilden Schlagabtausch mit insgesamt acht Toren einen weiteren Sieg in der Premier League verpasst. Der englische Fußball-Rekordmeister lag gegen den AFC Bournemouth dreimal in Führung, kam letztlich aber nur zu einem 4:4 (2:1) und ist mit vorerst zwei Punkten Rückstand auf einen Champions-League-Platz Sechster.

Amad Diallo (13.), Casemiro (45.+4), Bruno Fernandes (77.) und der frühere Leipziger Matheus Cunha (79.) trafen für Manchester. Antoine Semenyo (40.), Evanilson (46.), Marcus Tavernier (52.) und Eli Junior Kroupi (84.) sorgten für den Punktgewinn des Außenseiters, der in der Tabelle auf Platz 13 steht.

Nach einem durchwachsenen Saisonstart hat sich ManUnited zuletzt stabilisiert. Aus den vergangenen vier Spielen holte das Team acht Punkte.