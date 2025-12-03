Afrika-Cup: Abstellungspflicht ab 15. Dezember

Die Vereine der Fußball-Bundesliga müssen während des Afrika-Cups maximal vier Spieltage ohne einige ihrer Profis auskommen. Wie der Fußball-Weltverband FIFA am Mittwoch bekanntgab, beginnt die Abstellungspflicht für das Kontinentalturnier (21. Dezember bis 18. Januar) in Marokko am 15. Dezember, einen Tag nach dem Abschluss des 14. Bundesliga-Spieltags.

Darüber hinaus sollten die teilnehmenden Nationalverbände mit den abstellenden Klubs jedoch "nach geeigneten individuellen Lösungen suchen", ließ die FIFA wissen. In Streitfällen will der Weltverband selbst vermitteln.

Im schlimmsten Fall könnten einem Bundesliga-Verein damit bis zum 18. Spieltag Profis fehlen. Kandidaten für das Turnier gibt es einige. So dürfte etwa Bayerns Nicolas Jackson fest für die Nationalmannschaft des Senegal eingeplant sein.

Besonders Bayer Leverkusen droht während des Turniers ein personeller Engpass. In Eliesse Ben Seghir (Marokko), Ibrahim Maza (Algerien), Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Nathan Tella (Nigeria) und Christian Kofane (Kamerun) kämen gleich fünf Profis für eine Teilnahme am Afrika-Cup infrage.