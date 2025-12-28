Afrika-Cup: Hakimi vor Comeback für Marokko

Starspieler Achraf Hakimi steht beim Afrika-Cup vor seinem Comeback für Gastgeber Marokko. Wie Nationaltrainer Walid Regragui bestätigte, wird der 27 Jahre alte Rechtsverteidiger von Paris Saint-Germain im dritten Gruppenspiel am Montag gegen Sambia (20.00 Uhr/Sportdigital) zum Einsatz kommen.

"Was er geleistet hat, um zurückzukommen, ist außergewöhnlich. Ich kann sagen, dass Achraf morgen spielen wird", sagte Regragui am Sonntag in Rabat. Ob Afrikas Fußballer des Jahres von Beginn an spielt, steht derweil noch nicht fest.

Hakimi war wegen einer Knöchelverletzung aus dem Champions-League-Duell mit Bayern München im November ausgefallen. Ohne ihn kam Mitfavorit Marokko gegen Mali nicht über ein 1:1 hinaus. Zum Auftakt hatten die Nordafrikaner die Komoren mit 2:0 besiegt. Vor dem letzten Gruppenspiel führt Marokko die Gruppe A mit vier Punkten an. Zum Weiterkommen reicht ein Unentschieden gegen Sambia.

"Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, was Achraf unserem Team bringt. Wir haben zwei Spiele ohne unseren besten Spieler, unseren Anführer und Kapitän bestritten. Aber wir haben uns nicht versteckt. Andere Spieler sind für ihn eingesprungen", sagte Regragui: "Aber wären wir mit Achraf ein anderes Team? Natürlich. Er ist der beste Spieler Afrikas, einer der besten der Welt."