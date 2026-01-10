Afrika-Cup: Nigeria im Halbfinale

Mitfavorit Nigeria ist auch dank Starstürmer Victor Osimhen ins Halbfinale des Afrika-Cups eingezogen. Die "Super Eagles" setzten sich im Viertelfinale in Marrakesch verdient mit 2:0 (0:0) gegen Algerien durch und feierten den fünften Sieg im fünften Turnierspiel. In der Runde der letzten vier trifft Nigeria am Mittwoch (21.00 Uhr/Sportdigital) in Rabat auf Gastgeber Marokko.

Osimhen (47.) und Akor Adams (57.) trafen gegen Algerien um Torwart Luca Zidane und Starspieler Riyad Mahrez zum Sieg. Die Wüstenfüchse, bei denen die Bundesliga-Profis Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) und Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg) in der Startelf standen, müssen nach einer erneut durchwachsenen Leistung dagegen die Heimreise antreten.

Nigeria hatte in der ersten Halbzeit trotz mehrerer guter Chancen die Führung verpasst. Kurz nach Wiederanpfiff war dann aber Osimhen, der sich von Bensebaini absetzte, mit dem Kopf zur Stelle - es war sein vierter Treffer im laufenden Turnier. Nur zehn Minuten später gelang Adams nach einem starken Spielzug die Vorentscheidung.