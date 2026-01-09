Afrika-Cup: Senegal erster Halbfinalist

Begünstigt durch einen Torwartfehler und einen Platzverweis ist das Nationalteam des Senegal ins Halbfinale des Afrika-Cups eingezogen. Das Team das Bayern-Profis Nicolas Jackson bezwang Mali mit 1:0 (1:0) und bekommt es nun mit Ägypten oder Titelverteidiger Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) zu tun. Gastgeber Marokko, der am Freitagabend (20.00 Uhr/Sportdigital) auf Kamerun trifft, sowie Algerien und Nigeria sind ebenfalls noch im Turnier.

Beim entscheidenden Treffer durch Iliman Ndiaye (27.) sah Malis Torhüter Djigui Diarra sehr unglücklich aus. Der 30-Jährige ließ eine flache Hereingabe durchrutschen. Diarra, der in England beim FC Everton spielt, ließ sich das Geschenk nicht entgehen und schob den Ball ins leere Tor.

Mali schwächte sich durch eine Gelb-Rote Karte für Yves Bissouma (45.+3) zusätzlich. Senegal, Titelträger von 2022, verwaltete das Spiel in Überzahl schließlich, drängte aber nicht entscheidend aufs zweite Tor. Jackson saß auf der Bank.