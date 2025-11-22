Alonso: Rüdiger vor Rückkehr bei Real

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger soll dem spanischen Rekordmeister Real Madrid spätestens in der kommenden Woche wieder zur Verfügung stehen. Das Ligaspiel der Königlichen am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) beim FC Elche werde der Innenverteidiger "vielleicht" noch verpassen, sagte Trainer Xabi Alonso. In der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Olympiakos Piräus könnte der 32-Jährige laut Alonso aber im Kader stehen.

Rüdiger hatte Mitte September im Training eine schwere Oberschenkelverletzung erlitten. In dieser Saison absolvierte er bislang nur ein Ligaspiel für Real, auch die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft im Oktober und November verpasste der 81-malige Nationalspieler zuletzt. Bei Bundestrainer Julian Nagelsmann ist Rüdiger als Abwehrchef gesetzt.

"Es ist wichtig, dass er zurückkommt", sagte Alonso am Samstag: "Aufgrund seiner Leistung und seiner Persönlichkeit ist es gut, ihn dabei zu haben."