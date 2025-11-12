Als "Ordner" zum Derby: Stadionverbot für Bruderpaar

Als Ordner verkleidet verschafften sich zwei Fans des FC Portsmouth Zugang zum ausverkauften Derby beim FC Southampton, jetzt gibt es die Quittung. Die Brüder erhielten wegen ihrer Schummelei drei Jahre Stadionverbot für alle Fußballspiele und eine Geldstrafe von jeweils 700 britischen Pfund. Das gab die Polizei von Hampshire an der Südküste Englands am Mittwoch bekannt.

"Das war ein absurder Versuch, das Spiel zu sehen, obwohl sie wussten, dass die Tickets ausverkauft waren und niemand ohne eines hineinkommen würde", sagte der stellvertretende Polizeichef Tony Rowlinson.

Die Brüder waren Mitte September zum St. Mary's Stadion gegangen, ausgestattet mit Warnwesten und Funkgeräten. Sie gelangten mit der Verkleidung in einen abgesperrten Bereich direkt am Spielfeld. Dem Sicherheitspersonal fiel aber noch vor dem Anpfiff der Zweitligapartie auf, dass sie keine Ausweise trugen. Es folgte der Rauswurf. Beide wurden vom Amtsgericht Southampton wegen "Betrugs durch falsche Angaben und des unbefugten Betretens" der Arena verurteilt.