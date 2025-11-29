Am 126. Vereinsjubiläum: Barca übernimmt Tabellenführung

Hansi Flick und der FC Barcelona haben sich zum 126. Vereinsjubiläum mit der Tabellenführung in La Liga beschenkt. Vier Tage nach dem bitteren 0:3 in der Champions League beim FC Chelsea verdrängte die Mannschaft des früheren Bundestrainers durch ein 3:1 (2:1) am 14. Spieltag gegen Deportivo Alaves zumindest vorübergehend Erzrivale Real Madrid von der Spitze.

Die Geburtstagsparty begann allerdings denkbar schlecht. Manche Fans hatten ihre Choreo-Fähnchen noch nicht beiseite gelegt, da brachte Pablo Ibanez die Gäste bereits nach 43 Sekunden in Führung. Barca schüttelte sich kurz, dann glich Supertalent Lamine Yamal (8.) aus. Der ehemalige Leipziger Dani Olmo (26.) drehte die Partie. Weitere Großchancen ließ Barcelona ungenutzt, Alaves bestrafte das aber nicht mehr. Stattdessen sorgte Olmo mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung (90.+3).

Mit dem zweiten Heimsieg im zweiten Spiel nach der Rückkehr ins neue Camp Nou liegt Flick mit seinem Team mit 34 Punkten an der Tabellenspitze, Real lauert mit 32 Zählern dahinter. Die Königlichen können am Sonntag (21.00 Uhr) mit einem Sieg beim FC Girona wieder vorbeiziehen.