Am 27. Januar: Nachholtermin für ausgefallene Spiele steht

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die witterungsbedingt ausgefallenen Bundesligaspiele vom vergangenen Samstag neu terminiert. Die Partien zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig sowie Werder Bremen und der TSG Hoffenheim sollen am 27. Januar (Dienstag, 20.30 Uhr/Sky und DAZN-Konferenz) nachgeholt werden.

Die Begegnungen des 16. Spieltags waren Sturmtief "Elli" zum Opfer gefallen. Die Spiele mussten aufgrund des winterlichen Wetters im Norden und der damit verbundenen Sicherheitsrisiken in den Stadien abgesagt werden. Da alle vier Mannschaften nicht im Europacup aktiv sind, waren Termine unter der Woche frei.