Ancelotti holt seinen Sohn in den Trainerstab zurück

Davide Ancelotti wird mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft in den Trainerstab seines Vaters Carlo bei der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft zurückkehren. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus einer Quelle des brasilianischen Fußballverbands (CBF). Demnach werde der 36-Jährige seinen Vater bereits in den Tests am 26. März gegen Frankreich sowie am 31. März gegen Kroatien wieder als Co-Trainer begleiten.

Erst im Juni vergangenen Jahres hatte Davide Ancelotti seine Rolle als Assistenzcoach der Selecao aufgegeben, um beim brasilianischen Erstligisten Botafogo seine erste Cheftrainer-Station anzutreten. Dort war nach Rang sechs im Dezember allerdings schon wieder Schluss. Der Junior hatte seinen erfolgreichen Vater Carlo bereits seit dem Jahr 2016 bei seinen Stationen bei Bayern München, der SSC Neapel, dem FC Everton sowie Real Madrid als Co-Trainer unterstützt.

Brasilien spielt bei der Weltmeisterschaft in Gruppe C gegen Marokko (13. Juni), Haiti (19. Juni) und Schottland (24. Juni).