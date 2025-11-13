Ancelotti lobt Real-Coach Xabi Alonso

Starcoach Carlo Ancelotti glaubt an eine erfolgreiche Amtszeit von Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid. Alonso könne "ohne Probleme" erfolgreich sein, sagte Ancelotti im AS-Interview über seinen Nachfolger beim Champions-League-Rekordsieger: "Ich sehe eine starke Mannschaft, die vor allem in der Abwehr, aber auch in der Offensive gut aufgestellt ist." Alonso sei schon als Spieler mit einer großartigen Übersicht gesegnet gewesen: "Ich war überzeugt, dass er sehr gut sein würde - und er macht es sehr gut."

Alonso war im Sommer nach seinem Abschied vom Bundesligisten Bayer Leverkusen als Ancelottis Nachfolger nach Madrid gewechselt. Der 66-jährige Ancelotti arbeitet inzwischen als brasilianischer Nationaltrainer.

Er schaue sich alle Spiele von Real Madrid an, "weil ich sehen möchte, wie sich die Brasilianer schlagen. Ich finde, dass die Mannschaft sehr gut spielt. Sie haben fast jedes Spiel gewonnen", sagte Ancelotti. Bei Real sei der Druck allerdings immens. "Eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass ein Unentschieden hier gleich der Beginn einer Krise ist. Daran muss man sich gewöhnen."

Real führt La Liga nach dem zwölften Spieltag als Tabellenführer an. In der Champions League belegen die Königlichen den siebten Rang nach vier Partien. "Was könnten wir mehr von Xabi verlangen?", fragte Ancelotti.

Mit Brasilien hofft Ancelotti nach der durchwachsenen Qualifikation auf eine erfolgreiche WM-Endrunde 2026. "Wir haben die Qualität, um bei der Weltmeisterschaft mithalten und um den Titel kämpfen zu können. Das Ziel ist, unseren sechsten WM-Titel zu gewinnen", sagte der Italiener.