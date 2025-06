Anyomi nach EM-Aus: "Grenzen zu lange ignoriert"

Fußball-Nationalspielerin Nicole Anyomi hat sich einen Tag nach der Kaderbekanntgabe zu ihrem EM-Aus geäußert. "Die letzten Monate waren körperlich ein Auf und Ab. Mein Knie hat mir Grenzen gezeigt, die ich zu lange ignoriert habe", schrieb die Bundesliga-Topscorerin von Eintracht Frankfurt bei Instagram. "Deshalb musste ich schweren Herzens den Lehrgang – und damit auch die Chance, bei der EM dabei zu sein - absagen."

Bundestrainer Christian Wück hatte Anyomi ursprünglich für die jüngsten Nations-League-Spiele gegen die Niederlande (4:0) und in Österreich (6:0) nominieren wollen. Es waren die letzten beiden Länderspiele im Casting für die anstehende EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli), für die Wück dann am Donnerstag sein 23-köpfiges Aufgebot präsentierte.

"Ich vermisse das Nationaltrikot, aber jetzt steht meine Gesundheit an erster Stelle", teilte Anyomi weiter mit. Sie wolle den Sommer nutzen, "um Kraft zu tanken für ein starkes Comeback." Dem Nationalteam wünschte die 25-Jährige "von Herzen nur das Beste! Ich glaube an euch!"

Im Mai hatten Anyomis Aussagen über Wücks Kommunikation für Aufsehen gesorgt. "Es hat zuletzt kein konkreter und direkter Austausch stattgefunden", sagte sie, da sie seit Oktober 2024 auf einen Einsatz für das DFB-Team wartete. Mit 14 Toren und neun Vorlagen war Anyomi zur besten Scorerin der abgelaufenen Bundesliga-Saison avanciert.