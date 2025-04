Arsenal siegt in Ipswich - Liverpool muss warten

Der FC Arsenal hat die Titelentscheidung in der englischen Premier League vertagt. Der Champions-League-Halbfinalist gewann bei Aufsteiger Ipswich Town 4:0 (2:0) und verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool zunächst auf zehn Punkte. Bei einer Niederlage Arsenals hätte Liverpool am Abend mit einem Sieg in Leicester die 20. Meisterschaft perfekt machen können.