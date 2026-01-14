Arsenal siegt mit Joker Havertz

Der FC Arsenal hat mit Joker Kai Havertz Kurs auf das Finale im englischen Ligapokal genommen. Der Spitzenreiter der Premier League gewann das Halbfinal-Hinspiel beim FC Chelsea mit 3:2 (1:0) und verschaffte sich damit eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 3. Februar. Havertz wurde in der 82. Minute eingewechselt und sammelte nach seiner langen Verletzungspause weitere Einsatzminuten.

Ben White (7.), Viktor Gyökeres (49.) und Martin Zubimendi (71.) erzielten die Treffer der Gäste. Alejandro Garnacho traf für den Klub-Weltmeister in einer unterhaltsamen Begegnung doppelt (57., 83.).

Im zweiten Halbfinale hatte Manchester City gegen Titelverteidiger Newcastle United mit den deutschen Nationalspielern Nick Woltemade und Malick Thiaw am Dienstagabend vorgelegt. City gewann bei den Magpies 2:0. Das Rückspiel steigt am 4. Februar.