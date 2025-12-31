Arteta nach Arsenals Ausrufezeichen: "Wissen, was wir wollen"

Nach dem dicken Ausrufezeichen im Titelrennen der englischen Premier League geht der FC Arsenal mit großen Zielen ins Jahr 2026. "Wir wissen, was wir wollen. Wir werden sehr hart arbeiten müssen an jedem Tag, aber ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte Teammanager Mikel Arteta im Anschluss an das beeindruckende 4:1 (0:0) im Spitzenspiel gegen Aston Villa.

Das Team des deutschen Nationalspielers Kai Havertz, der nach seiner Knie-OP erstmals wieder im Kader stand, führt die Meisterschaft mit fünf Punkten Vorsprung auf Manchester City an. Der Rivale spielt am Neujahrstag (21.00 Uhr/Sky) beim AFC Sunderland und kann wieder verkürzen. Aston Villa, das zuletzt elf Pflichtspiele nacheinander gewonnen hatte, ist mit sechs Punkten Rückstand Dritter.

Arteta sprach von einem "schönen Abend" und einem "sehr schwierigen Spiel", in dem sein Team nach "wackligen zehn Minuten die Kontrolle ergriffen" habe. In der zweiten Halbzeit sei Arsenal "sehr effizient in allen Belangen" gewesen. "Wir mussten ganz präzise sein, großes Lob an meine Spieler, denn gegen dieses Team ist es nicht leicht."

Havertz kam nicht zum Einsatz. Gabriel Magalhaes (48.), Martin Zubimendi (52.), Leandro Trossard (69.) und Gabriel Jesus (78.) trafen für die Londoner. Ollie Watkins (90.+4) war ganz spät für Villa erfolgreich.

Arsenal ist zuletzt 2003/2004 Meister geworden, die Champions League hat der Klub noch nie gewonnen. Aber: Arsenal fügte Ende November in der Königsklasse dem deutschen Rekordmeister Bayern München die bislang einzige Pflichtspielniederlage der Saison zu.