Arteta: Xhaka "hat mich zu einem besseren Trainer gemacht"

Granit Xhaka verzaubert mit Aufsteiger AFC Sunderland derzeit die Premier League - und auch seinem ehemaligen Trainer Mikel Arteta hat es der Schweizer angetan. "Er hat mich zu einem besseren Trainer gemacht. Er hat uns geholfen, uns als Fußballmannschaft und als Verein weiterzuentwickeln und zu verbessern", sagte der Teammanager vom FC Arsenal über die gemeinsame Zeit bei den Gunners: "Ich werde ihm dafür ewig dankbar sein, weil ich viele schöne Erinnerungen an ihn habe."

Xhaka (33) spielte von 2016 bis 2023 für die Londoner, ehe er für zwei Jahre in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen wechselte und dort 2024 das Double gewann. Seit Sommer ist er zurück in der Premier League - und empfängt nun mit dem Überraschungs-Tabellenvierten Sunderland am Samstag (18.30 Uhr/Sky) seinen Ex-Klub und Liga-Primus Arsenal. Xhaka sei "einer der besten" Spieler der Liga, betonte Arteta: "Ich habe jede Minute geliebt, die wir zusammen verbracht haben."

Auch Xhaka hat Arteta einiges zu verdanken, half ihm der Spanier nach seiner Amtsübernahme im Dezember 2019 doch aus einer schwierigen Zeit heraus. Wenige Wochen zuvor hatte Artetas Vorgänger Unai Emery Xhaka nach einer Auseinandersetzung mit den heimischen Fans die Kapitänsbinde entzogen. "Als ich zum Verein kam, befand er sich in einer besonderen Phase seines Lebens und seiner Karriere - und wir alle haben versucht, ihn zu begleiten, ihm eine andere Perspektive zu geben und ihm das Gefühl zu vermitteln, dass er geliebt und geschätzt wird", sagte Arteta: "Er hat darauf auf unglaubliche Weise reagiert."

Zusammen gewannen Arteta und Xhaka mit Arsenal 2020 den FA Cup und im selben Jahr den Community Shield. Nun kommt es zum Wiedersehen. "Es wird ein emotionales Spiel für mich – ich hatte dort sieben fantastische Jahre", sagte Xhaka, der "immer noch in Kontakt mit vielen Spielern und dem Trainerstab" steht, im Klub-Interview. "Gegen sie hier in Sunderland zu spielen, ist natürlich etwas ganz Besonderes. Hoffentlich kann ich es auch genießen und wir werden sehen, wer an diesem Tag die bessere Mannschaft ist."