Atalanta Bergamo trennt sich von Trainer Juric

Der italienische Fußball-Erstligist Atalanta Bergamo hat sich von Trainer Ivan Juric getrennt. Der Europa-League-Sieger von 2024 reagierte damit auf den schwachen Saisonstart, nach der 0:3-Heimniederlage am Sonntag gegen US Sassuolo liegt Bergamo in der Serie A nur auf Platz 13. Als Nachfolger Jurics wird der frühere italienische Nationalspieler Raffaele Palladino (zuletzt AC Florenz) gehandelt.

Der frühere kroatische Nationalspieler Juric (50) hatte erst zur laufenden Saison Atalantas Trainerikone Gian Piero Gasperini (jetzt AS Rom) beerbt. In der Champions League ist Atalanta mit sieben Punkten aus vier Spielen zufriedenstellend gestartet, dort sind die Lombarden am nächsten Spieltag (26. November) bei Eintracht Frankfurt zu Gast.