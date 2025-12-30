Atlético Madrid trauert um Klublegende Collar

Atlético Madrid trauert um Klublegende Enrique Collar. Der frühere Kapitän des spanischen Fußball-Topklubs starb am Montag im Alter von 91 Jahren, wie der Verein mitteilte. Collar hatte die "Rojiblancos" in den 1960er-Jahren zu einem Meistertitel, drei Pokalsiegen sowie dem Gewinn des Europapokals der Pokalsieger geführt.

"Die rot-weiße Familie verliert ein Symbol, das alles gegeben hat, um Atlético Madrid an die Spitze des nationalen und kontinentalen Fußballs zu bringen", hieß es in einem Statement des Vereins.

Collar spielte von 1953 bis 1969 für Atlético, erzielte in 470 Pflichtspielen 105 Tore und war zehn Jahre lang Kapitän – länger als jeder andere Spieler in der Klubgeschichte. Für die spanische Nationalmannschaft bestritt Collar 16 Länderspiele und nahm an der WM 1962 in Chile teil. Nach seiner Zeit bei Atlético spielte er noch eine Saison für den FC Valencia, ehe er 1970 seine Karriere beendete.