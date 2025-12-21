Auch ManUnited besiegt: Villas Weihnachtsmärchen geht weiter

Aston Villa hat seinen märchenhaften Siegeszug in der Premier League fortgesetzt und Manchester United kurz vor Weihnachten wieder in die Krise geschossen. Im Aufeinandertreffen zweier frühere Europacup-Champions siegte Villa am Sonntag 2:1 (1:1) und bleibt als Tabellendritter mit 36 Punkten dicht hinter dem Topduo FC Arsenal (39) und Manchester City (37).

Der einstige ManCity-Junior Morgan Rogers wurde mit seinem Doppelpack (45./58.) zum Matchwinner für das Team aus Birmingham. ManUnited, das durch den früheren Herthaner und Leipziger Matheus Cunha (45.+3) ausglich, liegt mit 26 Punkten nur auf Platz sieben.

Villa hatte nach fünf Spielen ohne Sieg zu Saisonbeginn noch auf einem Abstiegsplatz gestanden. Seitdem mischt der frühere Europapokalsieger der Landesmeister (1982 gegen Bayern München) die Liga auf, gewann elf von zwölf Spielen, unter anderem gegen Manchester City und den FC Arsenal - nur gegen Liverpool gab es ein 0:2.