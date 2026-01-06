Auf Leihbasis: Bremen holt Top-Talent Alber

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat die deutsche U23-Nationalspielerin Mara Alber vom FC Chelsea verpflichtet. Die 20 Jahre alte Offensivspielerin kommt auf Leihbasis bis zum Ende der laufenden Saison in den Norden. Das teilte Werder am Dienstag mit.

"Mara ist ein absolutes Top-Talent und eine der größten Nachwuchshoffnungen im deutschen Fußball", sagte Werder-Trainerin Friederike Kromp: "Wir sind daher sehr glücklich darüber, dass Mara sich trotz einiger Optionen für den Weg bei Werder entschieden hat."

Alber war im vergangenen Sommer von der TSG Hoffenheim nach England gewechselt. Bei Chelsea stand sie aber nur zweimal im Kader. In der Bundesliga hatte Alber zuvor für die TSG in 33 Spielen sechs Tore erzielt.

Bremen liegt zur Winterpause in der Liga überraschend auf dem dritten Platz, der zur Qualifikation für die Champions League berechtigt. Bremen ist am 25. Januar gegen den 1. FC Nürnberg erstmals im neuen Jahr wieder gefordert.