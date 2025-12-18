Ausschreitungen in Kolumbien: 59 Verletzte beim Pokalfinale

Bei Ausschreitungen während des kolumbianischen Fußball-Pokalfinals in Medellín sind mindestens 59 Personen verletzt worden. Das teilten die Behörden nach der Partie am Mittwochabend zwischen Atlético Nacional und dem Lokalrivalen Deportivo Independiente Medellín (1:0) mit.

Die Unruhen waren gegen Ende des Spiels ausgebrochen. Aufnahmen der Ausschreitungen, die in den Sozialen Medien geteilt wurden, zeigen Dutzende von Anhängern beider Mannschaften, die das Spielfeld im Atanasio-Girardot-Stadion stürmen und mit Gegenständen werfen. Die Bereitschaftspolizei war eingesetzt worden.

Laut Manuel Villa, Sicherheitsminister von Medellín, mussten 52 Fans behandelt werden. Die Polizei gab zudem an, dass sieben Beamte verletzt worden seien. Festnahmen wurden nicht gemeldet. Wie Villa erklärte, sollen Videoaufnahmen aus dem Stadion verwendet werden, um die Täter zu identifizieren.

Der Vorfall trübte die Feierlichkeiten unter den 43.000 Zuschauern im Stadion. Die Zeremonie zur Verleihung des Copa-Colombia-Pokals an Atlético Nacional wurde aufgrund der Unruhen abgesagt. In Kolumbien ist es Auswärtsfans in der Regel untersagt, Duelle zwischen großen Mannschaften zu besuchen, um Zwischenfälle zu verhindern. Die Stadtverwaltung von Medellín hatte jedoch den Anhängern von Atlético Nacional, das als Auswärtsteam in die Partie am Mittwoch gegangen war, den Besuch des Spiels gestattet, um den Frieden im Fußball zu fördern.