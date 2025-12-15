Ausschreitungen vor Genua-Inter: Drei Polizisten verletzt

Am Rande der italienischen Erstliga-Partie zwischen dem CFC Genua und Inter Mailand ist es am Sonntag zu schweren Ausschreitungen gekommen. Drei Polizisten wurden dabei verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Als die Inter-Fans am Stadion Marassi eintrafen, kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern beider Mannschaften. Dabei flogen selbstgebastelte Sprengkörper, Rauchbomben und Flaschen, ein Kleintransporter sowie ein Motorroller gerieten in Brand. Polizei und Carabinieri setzten Tränengas ein, um die Fanlager zu trennen.

Feuerwehrkräfte löschten die Flammen, während Sicherheitskräfte versuchten, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Über der Zufahrtsstraße zum Stadion bildete sich dichter Rauch, immer wieder waren Explosionen zu hören. Die Fahrbahn war mit Glasscherben und Trümmerteilen übersät. Nachdem die Sicherheitskräfte die Lage beruhigt hatten, konnten die Fans das Stadion betreten. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und wertet unter anderem Aufnahmen von Überwachungskameras aus, um die Verantwortlichen zu identifizieren.

Die Partie gewann Inter Mailand auch dank eines Treffers des deutschen Nationalspieleris Yann Aurel Bisseck mit 2:1.