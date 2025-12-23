Außenband-Teilruptur: Bayern-Frauen vorerst ohne Naschenweng

Die Fußballerinnen von Bayern München müssen vorerst auf die österreichische Nationalspielerin Katharina Naschenweng verzichten. Wie der deutsche Double-Gewinner am Dienstag bekannt gab, zog sich die 28-Jährige beim 3:0-Sieg bei Bayer Leverkusen eine Außenband-Teilruptur am linken Fuß zu. Die Verteidigerin werde damit "mehrere Wochen" fehlen.

Für die Bayern geht die Saison erst am 25. Januar mit einem Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig weiter. In der Tabelle liegt der Spitzenreiter nach 14 absolvierten Partien mit sechs Punkten vor dem ersten Verfolger VfL Wolfsburg.