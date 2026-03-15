Barca hält Real auf Distanz

Der FC Barcelona hält Real Madrid im Meisterschaftskampf der spanischen Primera División weiter auf Distanz. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Hansi Flick gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen den FC Sevilla deutlich mit 5:2 (3:1). Zehn Spieltage vor Saisonende bleibt Barca mit 70 Punkten vor Erzrivale Real (66) an der Tabellenspitze.

Kapitän Raphinha (9./Foulelfmeter) hatte Barca früh in Führung gebracht, der Brasilianer lupfte einen von Joao Cancelo herausgeholten Strafstoß lässig in die Tormitte. Auch einen zweiten Elfmeter (21.) verwandelte Raphinha souverän, zudem traf Dani Olmo (38.). Nach dem Anschlusstreffer durch Oso (45.+3) antworteten Raphinha (51.) mit seinem dritten Treffer, Cancelo (60.) baute den Vorsprung weiter aus. Djibril Sow (90.+2) sorgte für den Endstand. Real hatte am Samstag mit einem 4:1 gegen Abstiegskandidat FC Elche vorgelegt.

Die beiden Erzrivalen sind bereits unter der Woche erneut gefragt. Während Real nach dem 3:0 im Hinspiel der Champions League gegen Manchester City bereits beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale hat, ist bei Barca alles offen: Nach dem 1:1 im Hinspiel ist Newcastle United um Nationalstürmer Nick Woltemade am Mittwoch (18.45 Uhr) im Camp Nou zu Gast.