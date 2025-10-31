Barca nach über zwei Jahren vor Rückkehr ins Camp Nou

In einer Woche öffnet das größte Fußballstadion Europas wieder seine Pforten: Der spanische Meister FC Barcelona kehrt nach mehr als zwei Jahren ins Camp Nou zurück.

Am 7. November werde das Team von Trainer Hansi Flick "vor den Blaugrana-Fans ein öffentliches Training abhalten", gab Barça in einer Pressemitteilung am Freitag bekannt. Die Übungseinheit sei ein "Betriebstest" für die bereits mehrfach verschobene Teil-Wiedereröffnung bis Ende 2025.

23.000 Zuschauer könnten daran im Camp Nou teilnehmen, das vor dem Wembley-Stadion in England mit ursprünglich rund 99.000 Plätzen das größte Stadion in Europa ist.

Aufgrund einer Vorgabe der Stadt darf der spanische Meister aber vorerst keine Pflichtspiele im renovierten Camp Nou ausrichten. Dafür müssten 4000 weitere Fans zugelassen werden; die Mindestkapazität sieht 27.000 Plätze vor.

Der Verein müsse daher weiterhin im Olympiastadion von Montjuïc spielen. Barça plant, nach Abschluss weiterer Renovierungen vor 45.000 Zuschauern ins Camp Nou zurückzukehren.

Im Mai 2023 fand vor Beginn des Stadionumbaus zum letzten Mal ein Fußballspiel im Camp Nou statt. Seither haben sich die Bauarbeiten verzögert und für die Katalanen erhebliche Einnahmeverluste bedeutet. Die Kosten für die umfassende Modernisierung des Stadions, das künftig Platz für 105.000 Zuschauer bieten soll, werden auf 1,5 Milliarden Euro geschätzt.