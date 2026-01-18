Barcas Siegesserie reißt in San Sebastián

Die Erfolgsserie des FC Barcelona ist gerissen. Am 20. Spieltag der spanischen Primera División unterlagen die Katalanen bei Real Sociedad San Sebastián trotz drückender Überlegenheit 1:2 (0:1). Zuvor hatte die Mannschaft des früheren Bundestrainers Hansi Flick wettbewerbsübergreifend elf Spiele nacheinander gewonnen.

Durch die Niederlage schrumpft Barcelonas Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid auf einen Punkt. Der Rekordmeister hatte am Samstag mit einem 2:0 gegen UD Levante vorgelegt, es war der erste Sieg für Trainer Álvaro Arbeloa, der auf den am Montag entlassenen Xabi Alonso gefolgt war.

Barcelona wollte nachziehen, doch San Sebastian schockte den Favoriten durch die Treffer von Mikel Oyarzabal (38.) und Goncalo Guedes (71.). Kurz vor dem Siegtor hatte der eingewechselte Marcus Rashford (70.) mit dem Ausgleich Barcas Bemühungen belohnt. Pech hatten die Gäste, als Dani Olmo (47./49.), Robert Lewandowski (66.), Jules Koundé (85.) und Rashford (90.+3) nur Pfosten und Latte trafen. San Sebastián beendete das Spiel nach einer Roten Karte gegen Carlos Soler (88.) in Unterzahl.