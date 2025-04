Barcelona unterstützt Flick-Kritik und will Beschwerde einlegen

Der FC Barcelona hat die Kritik seines Trainers Hansi Flick an den Spielplänen im spanischen Fußball mit einem offiziellen Statement untermauert. Der Spitzenklub teilte am Samstag mit, dass er mit Flicks Sichtweise "völlig übereinstimme". Barcelona werde "eine formelle Beschwerde bei den Fußballverbänden einreichen, um Situationen zu vermeiden, die den wahren Stars der Fußballwelt – den Spielern – schaden könnten", hieß es in dem Barca-Statement.

Flick hatte am Freitag in aller Deutlichkeit Kritik an den Spiel-Ansetzungen geübt. "Ich will mich nicht entschuldigen oder beschweren, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Jede Liga schützt ihre Vereine, wenn sie in der Champions League spielen, vor allem im Halbfinale. Das ist unglaublich. Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen", sagte er.

Den Ex-Bundestrainer ärgert, dass die Katalanen nur drei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Inter Mailand (6. Mai) um 21.00 Uhr bei Real Valladolid antreten müssen. "Warum können wir nicht um 18.00 Uhr oder 18.30 Uhr dort spielen? Nennen Sie mir einen Grund! Ich will den Kerl sehen, der dafür verantwortlich ist. Für mich ist das ein Witz, es ist ein Witz", schimpfte Flick. Schon vor dem Viertelfinal-Rückspiel bei Borussia Dortmund am Dienstag (1:3) hatten die Katalanen samstags um 21.00 Uhr auswärts gespielt.