Bayern binden Tanikawa bis 2029

Der FC Bayern hat eine seiner talentiertesten Fußballerinnen gebunden und den Vertrag mit Momoko Tanikawa bis 2029 verlängert. Die 20 Jahre alte japanische Nationalspielerin kam im Januar 2024 nach München, wo sie nach einer einjährigen Leihe zum schwedischen Erstligisten FC Rosengard seit Anfang 2025 wieder aktiv ist.

"Es hat sich nie die Frage gestellt, ob wir mit Momoko Tanikawa verlängern möchten. Seit ihrem ersten Tag in München war uns vollkommen bewusst, welches Entwicklungspotenzial sie hat", sagte Klubdirektorin Bianca Rech. Gerade in der jüngeren Vergangenheit habe Tanikawa "bewiesen, wozu sie in der Lage ist", ihr Spielstil sei "besonders: Sie hat eine unglaublich feine Technik am Ball und sieht Dinge, die nicht jeder auf dem Platz sieht."

Tanikawa berichtete, sie fühle sich "unheimlich wohl in der Mannschaft". Der FC Bayern sei "einer der größten Vereine der Welt und es ist eine große Ehre für mich, dieses Trikot zu tragen".

Die Mittelfeldspielerin stammt aus der JFA Academy, dem Nachwuchsprogramm des japanischen Verbandes. Für Rosengard hat sie in 24 Spielen 19 Tore erzielt, für die Bayern in 27 Partien sieben. Im Sommer 2023 debütierte sie für die japanische Nationalmannschaft.