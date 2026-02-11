Bayern-Frauen marschieren Richtung Titelverteidigung

Die Fußballerinnen von Bayern München marschieren in der Bundesliga weiter unwiderstehlich Richtung Titelverteidigung. Die Mannschaft von Trainer José Barcala gewann das Nachholspiel vom 16. Spieltag bei Carl Zeiss Jena souverän mit 6:0 (3:0), die Tore gegen die Tabellenletzten erzielten Doppelpackerin Jovana Damnjanovic (19., 26.), Momoko Tanikawa (39.), Georgia Stanway (50.), Pernille Harder (60.) und Edna Imade (88.). Für Jena vergab Lisa Gora den möglichen Ehrentreffer, als sie einen Elfmeter an den linken Pfosten setzte (84.).

Im Hinspiel hatte sich Jena ein 0:0 erkämpft - es bleibt der bisher einzige Punktverlust der Bayern-Frauen in dieser Saison. Eine erneute Überraschung blieb diesmal aus, Bayern diktierte von Beginn an die Partie. Und nach dem Doppelpack von Damnjanovic war das Spiel eigentlich schon entschieden, der Rest war nur noch Kür.

Bayern führt die Tabelle nun mit zwölf Punkten Vorsprung auf den VfL Wolfsburg an, die Wölfinnen haben allerdings zwei Spiele weniger absolviert.