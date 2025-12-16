Bayern-Frauen: Zadrazil verlängert bis 2027

Die derzeit schwer verletzte Sarah Zadrazil bleibt den Fußballerinnen des FC Bayern erhalten. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, verlängerte die österreichische Mittelfeldspielerin ihren im Sommer auslaufenden Vertrag beim deutschen Meister und Pokalsieger bis 2027. Zadrazil war 2020 von Turbine Potsdam nach München gewechselt und entwickelte sich dort zu einer Leistungsträgerin, aktuell fällt sie mit einem Kreuzbandriss aus.

Entsprechend bedeute ihr die Vertragsverlängerung "große Wertschätzung und enorme Unterstützung", sagte Zadrazil (32): "Sie gibt mir die Möglichkeit, mich voll und ganz auf meine Reha zu konzentrieren und alles dafür zu tun, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen. Der FC Bayern ist für mich mittlerweile wie eine zweite Heimat geworden. Gerade jetzt, nach meiner Verletzung, habe ich noch viele Ziele mit dem Verein, die ich unbedingt erreichen möchte."

Zadrazil, die für die Bayern auf bislang 160 Einsätze kommt, sei "nicht nur auf dem Platz eine zentrale Spielerin und ein stiller Leader, sondern übernimmt auch abseits des Spielfelds eine unglaublich wichtige Rolle für das Team", sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern: "Ihr Einsatz, ihre Unterstützung und ihre harte Arbeit – gerade auf der Sechser-Position – machen sie zu einem unverzichtbaren Teil unserer Mannschaft."