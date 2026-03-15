Bayern reicht in Köln eine gute Hälfte - Popp sichert VfL-Dreier

Die Fußballerinnen von Bayern München haben ihren Siegeszug in der Bundesliga unbeirrt fortgesetzt und steuern weiter auf die Titelverteidigung zu. Beim 1. FC Köln reichte der Mannschaft von Trainer José Barcala eine starke erste Halbzeit für einen 3:0 (3:0)-Erfolg.

Die Tore für die Gäste erzielten Pernille Harder mit einem Doppelpack (21., 29.) und Linda Dallmann (39.). Die Schwedin Harder schloss damit in einem immerhin spannenden Rennen um die Top-Torschützin der Liga zur Spitze auf mit nun ebenfalls zwölf Treffern. Im Franz-Kremer-Stadion gelang ihren Bayern der 18. Sieg im 19. Ligaspiel.

Alexandra Popp hielt derweil im ersten Spiel seit ihrer Abschiedsverkündung die Meisterchancen des VfL Wolfsburg am Leben. Die 34-Jährige, die im Sommer nach 14 Jahren beim VfL zu Borussia Dortmund wechseln wird, traf beim 2:1 (1:0) gegen Bayer Leverkusen zum zwischenzeitlichen 2:0.

Durch den Dreier liegt der VfL weiter sechs Punkte hinter dem Primus aus München. Ausgerechnet die ehemalige Leverkusenerin Janou Levels hatte für die frühe Führung (5.) gesorgt, ehe Popp (77.) in der Schlussphase in typischer Manier eine Ecke mit dem Kopf verwertete. Bayers Anschlusstreffer von Vanessa Fudalla (90.+3) kam zu spät.

Am Sonntagmittag hatte die TSG Hoffenheim zuvor den Patzer von Eintracht Frankfurt ausgenutzt. Nach der Niederlage der Hessinnen bei Werder Bremen (2:4) am Samstag gewann Hoffenheim deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die SGS Essen. Mit nun zwei Punkten Vorsprung auf Frankfurt befindet sich die TSG auf Rang drei, der für die Champions-League-Qualifikation berechtigt.