BDFL-Präsident Möhlmann würdigt kollegialen SVE-Coach Wagner

Benno Möhlmann, Präsident des Bundes Deutscher Fußballlehrer (BDFL), hat die öffentliche Unterstützung von Vincent Wagner für dessen Trainerkollegen Markus Fiedler ausdrücklich gelobt. "Sein offenes Eintreten gegen Entlassungsgerüchte um Trainer Markus Fiedler und seine Unterstützung für seinen Gegner zeigen vorbildlichen Charakter, Respekt auf dem Fußballplatz und Fairness im Umgang miteinander", wurde Möhlmann am Donnerstag in der BDFL-Mitteilung zitiert.

Wagner war Fiedler auf der Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Magdeburg in seinem Eingangsstatement zur Seite gesprungen. "Ich hoffe einfach, dass Markus die Gelegenheit bekommt, das zusammen mit der Truppe hinzukriegen", hatte Wagner nach dem 4:0-Erfolg seiner SVE am vergangenen Wochenende in Magdeburg gesagt.

Ex-Trainer Möhlmann sei es "ein großes Anliegen", dieses Verhalten zu würdigen, teilte der BDFL mit. "Dieser Mut zur Loyalität und zur Transparenz sollte sich öfter wiederholen – sowohl innerhalb als auch außerhalb des Spielfelds", sagte der 71-Jährige.

Fiedler, der zur Saisonbeginn die Nachfolge von Christian Titz angetreten hatte, steht beim Tabellenletzten der 2. Bundesliga nach sieben Niederlagen in acht Spielen in der Kritik. Am Dienstag hatte sich FCM-Sportchef Otmar Schork aber vorerst zu dem 39-Jährigen bekannt.