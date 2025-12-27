Bei Gosens-Comeback: Schlusslicht Florenz verliert erneut

Die AC Florenz hat beim Comeback von Nationalspieler Robin Gosens den nächsten Tiefschlag einer bislang so schwierigen Saison hinnehmen müssen. Der gefallene Traditionsklub unterlag am Samstag auch beim direkten Konkurrenten AC Parma mit 0:1 (0:0) und wird den Jahreswechsel nun als Schlusslicht der Serie A begehen. Am vergangenen Sonntag noch hatte die Fiorentina beim 5:1 über Udinese Calcio den ersten Saisonsieg gefeiert und auf ein Ende der Krise gehofft.

Gosens wurde am Samstag in der 76. Minute eingewechselt, für den Außenbahnspieler war es der erste Einsatz seit Ende Oktober. Eine Oberschenkelverletzung hatte ihn lange ausgebremst. Sein Team vergab in Parma einige Möglichkeiten, am Ende bedeutete der Treffer von Oliver Sörensen (48.) die bereits zehnte Niederlage im 17. Spiel. Mit nur neun Punkten steht das Team auf dem 20. Rang, die Nichtabstiegsplätze sind vorerst fünf Punkte entfernt. Die vergangene Saison hatte Florenz noch als Sechster abgeschlossen.