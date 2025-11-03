Ben Yedder steht erneut wegen Vergewaltigung vor Gericht

Nach mehr als zwei Jahren Ermittlungen ist der ehemalige französische Fußball-Nationalspieler Wissam Ben Yedder am Montag von der Staatsanwaltschaft erneut wegen eines Sexualdelikts angeklagt worden. Ben Yedder und sein Bruder Sabri müssen sich nach Angaben von AFP vor dem Strafgericht des Départements Alpes-Maritimes wegen Vergewaltigung, versuchter Vergewaltigung und sexueller Nötigung verantworten.

Dem 35-Jährigen, der wegen eines anderen sexuellen Übergriffs bereits zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt wurde, wird vorgeworfen, sich im Sommer 2023 gemeinsam mit seinem Bruder an zwei jungen Frauen vergangen zu haben. Die Frauen hatten die Brüder bei einer Party in der Nähe von Monaco kennengelernt. Nach ihren Aussagen kam es dort zu den mutmaßlichen Übergriffen.

Ben Yedder und sein Bruder bestreiten die Vorwürfe. Gegen die Entscheidung, sie vor Gericht zu stellen, können sie noch Berufung einlegen.

Der frühere Stürmer des AS Monaco, der 19 Länderspiele für Frankreich bestritten hat, war in den vergangenen Jahren wiederholt mit der Justiz in Konflikt geraten. Seine aktuelle Bewährungsstrafe von zwei Jahren beruht ebenfalls auf einem sexuellen Übergriff, als der 2024 vereinslose Ben Yedder in alkoholisiertem Zustand eine 23-jährige Frau mit in sein Auto genommen hatte. Die Frau konnte entkommen und erstattete Anzeige, was für Ben Yedder die Bewährungsstrafe zur Folge hatte.

Anfang September wurde er in Nizza zudem zu einer Geldstrafe von 90.000 Euro wegen psychischer Gewalt gegen seine Ehefrau verurteilt. Zuvor war er in Spanien wegen Steuerhinterziehung belangt worden.

Nach seinem Vertragsende in Monaco im Sommer 2024 spielte Ben Yedder kurzzeitig im Iran für den Sepahan SC, ehe er im September zum türkischen Zweitligisten Sakaryaspor wechselte.