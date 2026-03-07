Bergamo beweist vor Bayern-Spiel Moral

Atalanta Bergamo hat drei Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München Moral bewiesen. Der italienische Erstligist rettete gegen Udinese Calcio nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (0:1) und liegt damit weiterhin auf Rang sieben in der Serie A.

Der italienische Nationalspieler Gianluca Scamacca (75., 79.) erzielte vor dem Duell mit den Münchnern am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beide Tore der Gastgeber. Thomas Kristensen (40.) und Keinan Davis (55.) hatten Udinese in Führung gebracht. Das Rückspiel in der Königsklasse in München findet am 18. März statt. In den Playoffs hatte Atalanta Borussia Dortmund ausgeschaltet (0:2, 4:1).