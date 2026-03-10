Bis 2027: Huth verlängert in Wolfsburg

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Kapitänin Svenja Huth bauen. Die 35-Jährige verlängerte ihren zum Ende der Spielzeit auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

"Ich bin dankbar für das Vertrauen und glücklich, weiterhin ein Teil dieses besonderen Teams zu sein. Gemeinsam wollen wir noch viele unvergessliche Momente schaffen und ich freue mich, den Weg weiterhin aktiv mitzugestalten", sagte Huth.

Die ehemalige Nationalspielerin sei "auf dem Platz eine zentrale Stütze" der Mannschaft und übernehme "auch außerhalb des Spielfelds eine wichtige Rolle" erklärte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball, und bezeichnete Huth als eine der "prägendsten Persönlichkeiten" des deutschen Frauenfußballs: "Mit ihrer Professionalität und ihrer Persönlichkeit ist sie ein Vorbild für das gesamte Team und als Führungsspielerin enorm wichtig für den Zusammenhalt."

Seit ihrem Wechsel im Jahr 2019 von Turbine Potsdam an den Mittellandkanal absolvierte Huth 206 Pflichtspiele für die Wölfinnen. Mit dem VfL gewann Huth bislang zwei Meisterschaften und fünf Mal den DFB-Pokal. Gemeinsam mit Janina Minge und Alexandra Popp bildet die Offensivspielerin zudem das Kapitäninnen-Trio der Wolfsburgerinnen.