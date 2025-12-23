Bis 2028: Kapitänin Viggosdottir verlängert in München

Die Fußballerinnen von Bayern München können auch in Zukunft auf ihre Kapitänin Glodis Viggosdottir bauen. Wie der deutsche Double-Gewinner am Dienstag mitteilte, verlängerte die Isländerin ihren Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Vor viereinhalb Jahren war die Innenverteidigerin vom FC Rosengard aus Schweden in die bayerische Landeshauptstadt gewechselt, seit 2024 führt sie die Mannschaft als Kapitänin aufs Feld.

Viggosdottir sei "sowohl sportlich als auch menschlich ein zentraler Baustein unserer Mannschaft", sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball. Man sei "unglaublich glücklich", dass die 30-Jährige weiterhin Teil des Teams bleibe. "Ihre Professionalität, ihr Teamgeist und ihre Verlässlichkeit zeichnen sie aus und machen sie zu einer wichtigen Stütze", sagte Rech. Die Vertragsverlängerung sei "ein starkes Zeichen für die Kontinuität" bei den Münchnerinnen.

Seit ihrem Wechsel im Sommer 2021 fungiert Viggosdottir als Stammkraft in der Innenverteidigung und stand in bislang 143 Partien für die Bayern auf dem Platz. In der vergangenen Spielzeit führte die Abwehrspielerin, die auch auf 142 Einsätze im isländischen Nationaltrikot kommt, ihre Mannschaft zum ersten Double der Vereinsgeschichte. Insgesamt gewann sie mit den Münchnerinnen drei deutsche Meisterschaften, einmal den DFB-Pokal sowie zwei Supercup-Titel.

"Ich bin sehr glücklich und stolz, schon so lange Teil dieses Teams zu sein", sagte Viggosdottir. Die Verantwortung als Kapitänin habe sie "sowohl persönlich als auch sportlich wachsen lassen. Wir sind als Team sehr ehrgeizig und wollen in Deutschland an der Spitze bleiben. In der Champions League möchten wir den nächsten Schritt machen und gemeinsam unser Potenzial voll ausschöpfen".