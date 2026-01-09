Bis 2029: Arsenal verlängert mit Cheftrainerin Slegers

Die Champions-League-Siegerinnen des FC Arsenal können auch in Zukunft auf Cheftrainerin Renée Slegers bauen. Wie der englische Spitzenklub am Freitag mitteilte, verlängerte die 36-Jährige ihren Vertrag bis 2029. Erst im Januar 2025 hatte die Niederländerin das Team offiziell hauptverantwortlich übernommen und vier Monate später zum Titel in der Königsklasse geführt.

"Ich freue mich sehr, hier einen neuen Vertrag unterschrieben zu haben, denn ich glaube, dass wir gemeinsam noch so viel erreichen können – in dieser Saison und in den kommenden Jahren", sagte Slegers, die bereits seit 2023 als Assistenzcoach bei Arsenal tätig gewesen war. Im Oktober 2024 hatte sie die Londonerinnen interimsweise als Cheftrainerin übernommen und das Amt nach elf Spielen ohne Niederlage schließlich offiziell übernommen. Im Mai 2025 folgte dann der Sieg im Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona (1:0) in Lissabon.

Slegers habe bewiesen, "dass sie eine Elite-Trainerin ist, die uns auf unserem Weg zu weiteren großen Titeln führen kann", sagte Clare Wheatley, Direktorin für Frauenfußball. Slegers habe "Standards und Fortschritte vorangetrieben, während wir danach streben, konstant an der Spitze des Frauenfußballs mitzuspielen", ergänzte CEO Richard Garlick.

Auch in einem anderen Bereich des Mitarbeiterstabs stellte Arsenal die Weichen für die Zukunft und ernannte die ehemalige englische Nationalspielerin Jodie Taylor zur Technischen Direktorin. Die 39-Jährige hatte während ihrer aktiven Karriere zwischen 2016 und 2017 das Arsenal-Trikot getragen und nach einem erneuten Kurzzeitvertrag dort 2023 ihre sportliche Laufbahn beendet.