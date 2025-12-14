Bisseck trifft: Inter Mailand übernimmt Tabellenführung

Inter Mailand hat auch dank Fußball-Nationalspieler Yann Bisseck die Gunst der Stunde genutzt und die Tabellenführung in der italienischen Serie A übernommen. Der Fußball-Vizemeister setzte sich am Sonntagabend mit 2:1 (2:0) beim CFC Genua durch und überholte die patzenden Konkurrenten AC Mailand und SSC Neapel.

Der deutsche Innenverteidiger Bisseck erzielte die frühe Führung für Inter (6.). Der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez erhöhte noch vor der Pause (38.). Vitinha verkürzte (68.).

Zuvor hatte Titelverteidiger Neapel nach drei Siegen in Folge bei Udinese Calcio 0:1 (0:0) verloren. Der ehemalige Berliner Jurgen Ekkelenkamp (73.) besiegelte die vierte Saisonniederlage für Napoli, nachdem zuvor zwei Treffer der Gastgeber nach Videobeweis aberkannt worden waren.

Milan war bereits am Mittag nicht über ein 2:2 (1:1) gegen Aufsteiger US Sassuolo hinausgekommen. Nach einem Doppelpack von Davide Bartesaghi (34. und 47.) hatte der bisherige Tabellenführer mit 2:1 geführt, doch Armand Laurienté bestrafte die Passivität der Gastgeber mit dem Ausgleich (77.).

Ohne den verletzten Nationalspieler Robin Gosens setzte der Tabellenletzte AC Florenz seine Negativserie fort. Auch nach dem 1:2 (0:1) im Kellerduell gegen Hellas Verona wartet die Fiorentina weiter auf den ersten Saisonsieg. Mit sechs Punkten nach 15 Spielen ohne Erfolg ist der Rückstand zum rettenden Ufer auf acht Zähler angewachsen. Die Hoffenheimer Leihgabe Gift Orban (42.) brachte die Gäste in Führung, ein Eigentor von Unai Nunez (69.) bescherte Florenz den Ausgleich. Doch Orban sorgte mit seinem zweiten Treffer (90.+3) in der Nachspielzeit für die Entscheidung.