Bittere Pleite für Frankfurts Frauen in Nürnberg

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Bundesliga die zweite bittere Niederlage innerhalb von vier Tagen kassiert. Das Team um Nationalspielerin Nicole Anyomi verlor am Mittwochabend das wilde Nachholspiel vom elften Spieltag mit 3:5 (1:2) beim 1. FC Nürnberg und rutsche damit in der Tabelle auf Rang sechs ab.

Der Rückstand auf Platz drei, der zur Qualifikation für die Champions League berechtigt, beträgt vier Punkte. Am Sonntag hatte Frankfurt 0:5 gegen Tabellenführer Bayern München verloren. Nürnberg verbessert sich auf Platz neun.

Nastassja Lein (15./47./69.) schnürte für die äußerst effizienten Nürnbergerinnen einen Dreierpack, außerdem trafen Beatrix Fördös (32.) und Jacqueline Baumgärtel (63.). Für die Frankfurterinnen, bei denen Angreiferin Laura Freigang krankheitsbedingt passen musste, waren die Tore von Remina Chiba (44./74.) und Anyomi (68.) am Ende zu wenig.

In der Schlussphase versuchte Frankfurt noch einmal alles, um heranzukommen - doch Nürnberg verteidigte mit Geschick und etwas Glück den Vorsprung bis ins Ziel.