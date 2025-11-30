Brennender Kunstrasen: Skandalszenen in Schwedens Fußball

Irgendwann brannte sogar der Kunstrasen: Fußballfans haben beim Relegations-Rückspiel für die höchste schwedische Spielklasse Allsvenskan zwischen IFK Norrköping und Örgryte IS für einen handfesten Skandal gesorgt.

Unter anderem wegen des massiven Einsatzes von Pyrotechnik musste die Begegnung viermal unterbrochen werden, die 90 Minuten dauerten am Ende fast viereinhalb Stunden. Nach dem 0:3 im Hinspiel und dem 0:0 vor eigenem Publikum stieg Norrköping nach 15 Jahren ab, Örgryte feierte den Aufstieg.

Vorher mussten allerdings die IFK-Fans aus ihrer Kurve und dem Stadion verbannt werden. Das Spiel war bereits nach sieben Minuten erstmals unterbrochen worden, als die Gästefans versuchten, einen Zaun niederzureißen. Noch im Verlauf der ersten Halbzeit erfolgte die zweite Unterbrechung, als ein Knallkörper aus dem Bereich der IFK-Anhänger aufs Spielfeld geworfen wurde.

Gegen Spielende stand die Partie dann vor dem endgültigen Abbruch, als der Kunstrasen wegen der umfassenden Pyroshow Feuer fing und sich Löcher in den Platz brannten. Unmittelbar nach Wiederanpfiff musste abermals wegen Pyro unterbrochen werden.

"Das ist selbstverständlich völlig inakzeptabel", sagte Norrköpings Klubdirektor André Skagervik und ergänzte mit Blick auf die Fans: "Selbst wenn es sich um eine Minderheit handelt, ist das unglaublich traurig."