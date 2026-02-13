Broich mit Denkanstoß: Keine Tabellen im Nachwuchs?

Thomas Broich, Nachwuchschef beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, hat eine Debatte um Tabellen im Jugendbereich angestoßen. "Das Erste ist die Frage: Inwieweit brauchen wir unten Tabellen? Für wen sind die wichtig? Was leiten wir daraus ab? Wir könnten Tabellen weiter bestehen lassen, wenn alle mit einem ruhigen und vernünftigen Blick darauf gucken würden. Machen wir aber nicht. Wir wollen in der Tabelle immer Erster sein", sagte er im Podcast "Denkfabrik Nachwuchsfußball".

Der 45-Jährige, seit 2024 Sportlicher Leiter des BVB-Nachwuchszentrums, stört sich vor allem am Umgang der Verantwortlichen mit Ergebnissen im Nachwuchs. "Eigentlich ist die Tabelle nicht das Problem, wenn die Leute dahinter das nicht zum Problem machen würden. Aber jetzt ist es nun einmal so und da könnten wir darüber reden, ob wir Tabellen abschaffen sollten. Muss man nicht zwingend, die Engländer machen das. Die spielen erst ab der U16 ihre Ligen", sagte Broich.

In einer möglichen Änderung sieht der frühere Bundesliga-Profi die Chance, später in einem Jahrgang geborene Kinder in gleichem Maße wie die oft physisch bevorteilten Frühgeborenen zu fördern. "Wir würden nur unsere Kader anders bauen, wir würden die Startaufstellung anders bauen, wir würden die Wechsel anders bauen. Weil, wer sind denn die Spieler, die spät eingewechselt werden? Das sind oft die spätgeborenen Spieler, wenn sie überhaupt dabei sind. Weil oft sind sie nicht einmal Teil des Kaders", sagte Broich.