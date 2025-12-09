Carragher: Salah-Interview "eine Schande"

Nach dem aufsehenerregenden Rundumschlag von Fußballstar Mohamed Salah beim FC Liverpool breitet sich der Widerhall der Entrüstung in England weiter aus. Für Liverpool-Legende Jamie Carragher ist das Verhalten des ägyptischen Stürmers "eine Schande", wie er bei Sky Sports erklärte: "Manche Leute haben es als emotionalen Ausbruch dargestellt, aber ich denke nicht, dass es das war."

Salah habe in seinen acht Jahren bei Liverpool vier Mal in der Mixed Zone gesprochen, führte Carragher aus, und immer sei es "zwischen ihm und seinem Agenten abgesprochen gewesen, um maximalen Schaden anzurichten und seine Position zu stärken". Salah habe den Moment bewusst gewählt, um Trainer Arne Slot "anzugreifen und vielleicht sogar dafür zu sorgen, dass er entlassen wird", so Carragher.

Salah hatte nach dem ernüchternden Remis beim Aufsteiger Leeds United (3:3) am vergangenen Samstag, bei dem er über die gesamte Spielzeit auf der Bank gesessen hatte, öffentlich scharfe Kritik am Umgang mit seiner Person geübt. Er fühle sich "unter den Bus geworfen", hatte Salah erklärt und einen Abgang im Winter angedeutet.

Zudem habe sein Verhältnis zu Trainer Slot extrem gelitten. Der Coach reagierte inzwischen und strich Salah aus seinem Kader für das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN).

Trotz seiner harten Kritik an Salah hofft Carragher, der mit 737 Einsätzen die zweitmeisten in der langen Klub-Historie der Reds vorweist, dass der Angreifer noch einmal für Liverpool spielt, "weil er einer der größten Spieler ist, die wir je hatten". Salah steht seit 2017 in Liverpool unter Vertrag. In 420 Pflichtspieleinsätzen schoss er 250 Tore, 2019 gewann er unter Trainer Jürgen Klopp mit den Reds die Champions League.