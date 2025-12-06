Charlton: Partie nach Notfall abgebrochen - Fan verstorben

Die Begegnung in der zweiten englischen Fußballliga zwischen Charlton Athletic und dem FC Portsmouth ist nach einem medizinischen Notfall abgebrochen worden. Schiedsrichter Matthew Donohue schickte die Spieler beider Mannschaften in der zwölften Minute zunächst in die Kabine, während sich die Sanitäter auf der Tribüne um einen Zuschauer kümmerten. Gut eine Stunde nach dem Vorfall wurde die Partie dann endgültig beendet. Im Anschluss gab Charlton bekannt, dass der Zuschauer, ein Anhänger des Klubs, im Krankenhaus verstorben sei.

"Charlton Athletic muss mit großer Trauer mitteilen, dass heute ein Fan nach einem medizinischen Notfall im Stadion 'The Valley' verstorben ist. Alle Mitglieder des Vereins sprechen der Familie und den Freunden des Fans in dieser unglaublich schweren Zeit ihr tiefstes Beileid aus", teilte Charlton in einem Statement mit.

"Der Verein möchte sich bei den Mitarbeitern von Charlton und den Ersthelfern bedanken, die alles in ihrer Macht stehende getan haben, doch leider verstarb der Fan später im Krankenhaus", hieß es weiter. Der Klub sei "den anwesenden Fans sowie den Spielern und Mitarbeitern von Portsmouth für ihre Geduld und ihr Verständnis angesichts dieser Tragödie sehr dankbar".

Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch offen. Laut Charlton sollen Informationen "zu gegebener Zeit bekannt gegeben" werden.