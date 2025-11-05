China: Ex-Bundesliga-Profi Shao neuer Nationaltrainer

Der frühere Bundesliga-Profi Shao Jiayi ist neuer Trainer der chinesischen Fußball-Nationalmannschaft. Der nationale Verband CFA berief den 45-Jährigen nach dem erneuten Scheitern in der WM-Qualifikation als neuen Coach. Die Entscheidung sei unter Berücksichtigung der "aktuellen Situation des chinesischen Männerfußballs und des langfristigen Aufbaus der Nationalmannschaft" gefallen, hieß es in einer Mitteilung.

Shao, der in seiner Karriere unter anderem für 1860 München, Energie Cottbus und den MSV Duisburg spielte, bestritt in Deutschland in neun Jahren mehr als 100 Partien in der Bundesliga und 2. Bundesliga. Darüber hinaus kam der ehemalige Mittelfeldspieler für China 41 Mal zum Einsatz und erzielte acht Tore. Seine aktive Laufbahn beendete er 2015 bei Beijing Guoan.

Seit dem Vorjahr trainierte Shao den Erstligisten Qingdao West Coast. Zuvor arbeitete er bereits als Coach der chinesischen U19- und U20-Nationalteams sowie als Assistent der A-Auswahl.

Vorgänger Branko Ivankovic war im Juni nach der missglückten WM-Qualifikation entlassen worden. China hatte sieben seiner zehn Quali-Spiele verloren. Das bislang einzige Mal war China 2002 in Japan und Südkorea bei einer WM-Endrunde vertreten, mit Shao im Kader schied der Außenseiter damals punkt- und torlos in der Vorrunde aus.